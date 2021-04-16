ВИДЕО. Дадут ли шанс в первой команде? Как Ванат разобрался с Шахтером

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0, а дубль оформил форвард Владислав Ванат.

Победа позволила киевлянам вернуть лидерство.

Ванат в нынешнем сезоне дважды был в заявке команды на матч УПЛ, но на поле не выходил.