ВИДЕО. Дадут ли шанс в первой команде? Как Ванат разобрался с Шахтером

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0, а дубль оформил форвард Владислав Ванат.
Победа позволила киевлянам вернуть лидерство.
Ванат в нынешнем сезоне дважды был в заявке команды на матч УПЛ, но на поле не выходил.
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Источник — Sport.ua
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