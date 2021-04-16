ВИДЕО. Дадут ли шанс в первой команде? Как Ванат разобрался с Шахтером

Молодой форвард помогает команде бороться за титул

  • 16.04.2021 15:25
  • 2483 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Дадут ли шанс в первой команде? Как Ванат разобрался с Шахтером
© fcdynamo.kiev.ua

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0, а дубль оформил форвард Владислав Ванат.

Победа позволила киевлянам вернуть лидерство.

Ванат в нынешнем сезоне дважды был в заявке команды на матч УПЛ, но на поле не выходил.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 16:01
    +1
    Клейтон неплохо так подыгрывал!Можно и против основы Шахты на замену выпустить!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:52
    +2
    kadaad ., 16.04.2021 15:49
    С кем у Ваната будет конкуренция? С кривоногим Бесединым и мертвым Супрягой? Они ему уже сейчас не конкуренты и непонятно, почему Луческу не дает ему играть в основе.
    Конкуренция у Ваната будет явно не с Бесединым и Супрягой. Исаенко по мне ничуть не хуже Ваната. А через год и Попов подтянется.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 16.04.2021 15:49
    +1
    bullyUA, 16.04.2021 15:46
    Не понимаю почему Костышин не использует арендованного в Динамо Исаенко. Надо его возвращать в Динамо. Ванат тоже ТОП. В следующем сезоне будет серьезная конкуренция в атаке Динамо. Приятная головная боль для Луческу. Тем более что Кирило Попов скоро будет стучаться в первую команду не смотря на юный возраст.
    С кем у Ваната будет конкуренция? С кривоногим Бесединым и мертвым Супрягой? Они ему уже сейчас не конкуренты и непонятно, почему Луческу не дает ему играть в основе.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:46
    +3
    Не понимаю почему Костышин не использует арендованного в Динамо Исаенко. Надо его возвращать в Динамо. Ванат тоже ТОП. В следующем сезоне будет серьезная конкуренция в атаке Динамо. Приятная головная боль для Луческу. Тем более что Кирило Попов скоро будет стучаться в первую команду не смотря на юный возраст.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:46
    +3
    Не понимаю почему Костышин не использует арендованного в Динамо Исаенко. Надо его возвращать в Динамо. Ванат тоже ТОП. В следующем сезоне будет серьезная конкуренция в атаке Динамо. Приятная головная боль для Луческу. Тем более что Кирило Попов скоро будет стучаться в первую команду не смотря на юный возраст.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 16.04.2021 15:52
    +2
    kadaad ., 16.04.2021 15:49
    С кем у Ваната будет конкуренция? С кривоногим Бесединым и мертвым Супрягой? Они ему уже сейчас не конкуренты и непонятно, почему Луческу не дает ему играть в основе.
    Конкуренция у Ваната будет явно не с Бесединым и Супрягой. Исаенко по мне ничуть не хуже Ваната. А через год и Попов подтянется.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 16:01
    +1
    Клейтон неплохо так подыгрывал!Можно и против основы Шахты на замену выпустить!
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 16.04.2021 15:49
    +1
    bullyUA, 16.04.2021 15:46
    Не понимаю почему Костышин не использует арендованного в Динамо Исаенко. Надо его возвращать в Динамо. Ванат тоже ТОП. В следующем сезоне будет серьезная конкуренция в атаке Динамо. Приятная головная боль для Луческу. Тем более что Кирило Попов скоро будет стучаться в первую команду не смотря на юный возраст.
    С кем у Ваната будет конкуренция? С кривоногим Бесединым и мертвым Супрягой? Они ему уже сейчас не конкуренты и непонятно, почему Луческу не дает ему играть в основе.
    Ссылка
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