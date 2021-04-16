Молодежный чемпионат. Дубль Ваната помог Динамо обыграть Шахтер

Киевская команда вернула себе лидерство

  • 16.04.2021 13:55
  • 3366 просмотров
  • 26 комментариев
Молодежный чемпионат. Дубль Ваната помог Динамо обыграть Шахтер
© fcdynamo.kiev.ua

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 удалось обыграть «Шахтер» U-21 со счетом 2:0 благодаря дублю Владислава Ваната

Киевляне теперь лидируют в таблице, опережая соперника на 2 пункта при матче в запасе.

Чемпионат U-21. 22-й тур

Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2
Голы: Ванат, 27, 71

Шахтер: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Приходько (Шолар, 85), Шостак, Кобак (Свитюха, 72), Хромей (Гуров, 75), Микитишин (Чирук, 78), Вьюнник

Динамо: Моргун, Скорко, Алибеков, Вивчаренко, Кузык, Бражко (Тлумак, 77), Михайленко, Н.Волошин, Дуэлунд (В.Волошин, 46), Клейтон (Надольский, 82), Ванат

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:13
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:11
    назвать дурно пахнущую консистенцию таковой - это не выгода, а обязанность любого, честного перед собой, человека
    ну и молодец я ж говорю, спорить то зачем!? тем более твое имхо останется только твоим... уверен, что 99% здесь находящихся на него пох..
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:11
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:07
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    и почему я "бешусь"?! я попросил аргументацию, ты ее привел... спор я считаю бесперспективным
    или ты не веришь в то, что сам пишешь?!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:11
    0
    __ENJOY, 16.04.2021 15:09
    ?! ты уже как Шпрот... безапеляционен жека не забывай, что ты фанат иррациональной выгоды... а я до мозга костей прагматик
    назвать дурно пахнущую консистенцию таковой - это не выгода, а обязанность любого, честного перед собой, человека
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:10
    0
    Trasher311987, 16.04.2021 15:07
    Он конечно не высокий парень. Но очень неплох как это не смешно ударами головой
    но Костышин его не использует
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:09
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:07
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    ?! ты уже как Шпрот... безапеляционен жека не забывай, что ты фанат иррациональной выгоды... а я до мозга костей прагматик
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:07
    0
    __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    а какая должна быть реакция?! спор ради спора?! так это твое тролляцкое занятие
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 15:07
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:37
    надо еще Исаенко с Колоса забрать, ему не подходит эта команда по стилю игры
    Он конечно не высокий парень. Но очень неплох как это не смешно ударами головой
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:52
    зачем архив, копанка настолько зашкварный клубец, что все ее фэйлы всегда у всех на виду и слуху
    -----
    шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
    -----
    не ну другой реакции я и не ждал в принципе
    а какая должна быть реакция?! спор ради спора?! так это твое тролляцкое занятие
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:52
    зачем архив, копанка настолько зашкварный клубец, что все ее фэйлы всегда у всех на виду и слуху
    -----
    шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
    -----
    не ну другой реакции я и не ждал в принципе
    ну ну
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:52
    -2
    __ENJOY, 16.04.2021 14:47
    и в чем неудобность?! в том что ты шизоид динамовский а я просто симпатик Шахтера?!
    зачем архив, копанка настолько зашкварный клубец, что все ее фэйлы всегда у всех на виду и слуху
    -----
    шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
    -----
    не ну другой реакции я и не ждал в принципе
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:47
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:35
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    и в чем неудобность?! в том что ты шизоид динамовский а я просто симпатик Шахтера?!
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:46
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:35
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    в принципе не сомневался в твоем архиве на флешке
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 14:38
    -4
    funnycat, 16.04.2021 14:35
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    Зачем ты хочешь подмазться к нашей пидарстической динамовской братии?!Ты же сепар медвучовский суркисовский
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:37
    +4
    Trasher311987, 16.04.2021 14:25
    Да на следующий сезон.
    Потом на очереди Попов Тлумак.
    надо еще Исаенко с Колоса забрать, ему не подходит эта команда по стилю игры
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:35
    +4
    __ENJOY, 16.04.2021 14:23
    аргументацию... или ты тоже тупорылый шпрот?!
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 14:29
    -5
    __ENJOY, 16.04.2021 14:03
    твои дети-ебла.ы?!
    не переоценивай его, у таких не бывает детей.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 14:29
    -7
    будущая вечно-перспективная звезда
    Ссылка
    Burevesynik
      Burevesynik, 16.04.2021 14:26
    +3
    шота в шд U-21 нет ни одного младого бразилы. Еще оптом не не скупились?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 14:25
    +5
    funnycat, 16.04.2021 14:15
    Отлично, Волошины и Ванат - реальные кандидаты в первую команду
    Да на следующий сезон.
    Потом на очереди Попов Тлумак.
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:23
    -4
    funnycat, 16.04.2021 14:17
    нет , сепары это шахтер
    аргументацию... или ты тоже тупорылый шпрот?!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:15
    +7
    Отлично, Волошины и Ванат - реальные кандидаты в первую команду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 14:25
    +5
    funnycat, 16.04.2021 14:15
    Отлично, Волошины и Ванат - реальные кандидаты в первую команду
    Да на следующий сезон.
    Потом на очереди Попов Тлумак.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:37
    +4
    Trasher311987, 16.04.2021 14:25
    Да на следующий сезон.
    Потом на очереди Попов Тлумак.
    надо еще Исаенко с Колоса забрать, ему не подходит эта команда по стилю игры
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:35
    +4
    __ENJOY, 16.04.2021 14:23
    аргументацию... или ты тоже тупорылый шпрот?!
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 14:17
    +4
    Т. Артём, 16.04.2021 14:16
    Вроде как бы Динамо это сепары. Или уже нет? ОПЗЖ уже нацианалисты? Только не говори что сам Путин называл Медведчука украинским националистом. Смешно слушать
    нет , сепары это шахтер
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2021 13:58
    +4
    Мелкие сепары унижены
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 16.04.2021 14:26
    +3
    шота в шд U-21 нет ни одного младого бразилы. Еще оптом не не скупились?
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:13
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:11
    назвать дурно пахнущую консистенцию таковой - это не выгода, а обязанность любого, честного перед собой, человека
    ну и молодец я ж говорю, спорить то зачем!? тем более твое имхо останется только твоим... уверен, что 99% здесь находящихся на него пох..
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:11
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:07
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    и почему я "бешусь"?! я попросил аргументацию, ты ее привел... спор я считаю бесперспективным
    или ты не веришь в то, что сам пишешь?!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:11
    0
    __ENJOY, 16.04.2021 15:09
    ?! ты уже как Шпрот... безапеляционен жека не забывай, что ты фанат иррациональной выгоды... а я до мозга костей прагматик
    назвать дурно пахнущую консистенцию таковой - это не выгода, а обязанность любого, честного перед собой, человека
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:10
    0
    Trasher311987, 16.04.2021 15:07
    Он конечно не высокий парень. Но очень неплох как это не смешно ударами головой
    но Костышин его не использует
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:09
    0
    funnycat, 16.04.2021 15:07
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    ?! ты уже как Шпрот... безапеляционен жека не забывай, что ты фанат иррациональной выгоды... а я до мозга костей прагматик
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:07
    0
    __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    а какая должна быть реакция?! спор ради спора?! так это твое тролляцкое занятие
    так а о чем там спорить, все же предельно ясно, оттого ты и бесишься
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 15:07
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:37
    надо еще Исаенко с Колоса забрать, ему не подходит эта команда по стилю игры
    Он конечно не высокий парень. Но очень неплох как это не смешно ударами головой
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:52
    зачем архив, копанка настолько зашкварный клубец, что все ее фэйлы всегда у всех на виду и слуху
    -----
    шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
    -----
    не ну другой реакции я и не ждал в принципе
    а какая должна быть реакция?! спор ради спора?! так это твое тролляцкое занятие
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:56
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:52
    зачем архив, копанка настолько зашкварный клубец, что все ее фэйлы всегда у всех на виду и слуху
    -----
    шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
    -----
    не ну другой реакции я и не ждал в принципе
    ну ну
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:47
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:35
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    и в чем неудобность?! в том что ты шизоид динамовский а я просто симпатик Шахтера?!
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 14:46
    0
    funnycat, 16.04.2021 14:35
    ты в очень неудобное положение себя ставишь , ну да ладно
    1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
    2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
    3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
    4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
    5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
    6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
    7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
    8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
    9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
    10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
    --------
    готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
    --------
    это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
    в принципе не сомневался в твоем архиве на флешке
    Ссылка
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