Молодежный чемпионат. Дубль Ваната помог Динамо обыграть Шахтер

В матче молодежного чемпионата Украины «Динамо» U-21 удалось обыграть «Шахтер» U-21 со счетом 2:0 благодаря дублю Владислава Ваната
Киевляне теперь лидируют в таблице, опережая соперника на 2 пункта при матче в запасе.
Чемпионат U-21. 22-й тур
Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2
Голы: Ванат, 27, 71
Шахтер: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Приходько (Шолар, 85), Шостак, Кобак (Свитюха, 72), Хромей (Гуров, 75), Микитишин (Чирук, 78), Вьюнник
Динамо: Моргун, Скорко, Алибеков, Вивчаренко, Кузык, Бражко (Тлумак, 77), Михайленко, Н.Волошин, Дуэлунд (В.Волошин, 46), Клейтон (Надольский, 82), Ванат
Источник — Sport.ua
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или ты не веришь в то, что сам пишешь?!
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шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
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не ну другой реакции я и не ждал в принципе
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шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
-----
не ну другой реакции я и не ждал в принципе
-----
шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
-----
не ну другой реакции я и не ждал в принципе
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
Потом на очереди Попов Тлумак.
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
Потом на очереди Попов Тлумак.
Потом на очереди Попов Тлумак.
Потом на очереди Попов Тлумак.
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
или ты не веришь в то, что сам пишешь?!
-----
шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
-----
не ну другой реакции я и не ждал в принципе
-----
шизоид из нас ты , а я болельщик Динамо
-----
не ну другой реакции я и не ждал в принципе
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
1) Русланчки Маразмов , ой Мармазлв - такой себе глава пресс службы, который с началом войны сразу же убежал в рашку , крича что Украины не существует . И мы эе взрослые люди , и понимаем, что такие взгляды он имел и работая в шахтере.
2) Дмитрий Трапезников - ярый сторонник дынырыи даже ее генералисимус - по совместительству бывший глава официального фан клуба шахтар
3)Во многих мемуарах полководцев Лыни Ды ныры , например бородая, можно прочитать как господин из Лондона помогал тому же ходоковскому и тд.
4) стораны КанФликта от Степаненко и Малышева
5) очень символично , но первые пару лет, ни кто из шахтера никто не называл россию агрессором , террористов террористами , а Украину пострадавшей - можешь опровергнуть, скинув ссылочку
6) вероятный наезд на коваленко в связи с поддержкой Воинов АТО
7)Фоточки Пятова с террористами( это очень смешная история, что якобы он ехад обычным автобусом и злые дядьки остановили его и под дулами автоматов заставили сфокаться , ага конечно)
8)ультра шахтера лично офигела от двуличности своего клуба и остановила автобус с ним для серьезного разговора , о том , а точно ли с Украиной этот клуб?
9)лютые истерики шахтера при акции Мой Папа Герой, в поддержку Нашей Украинской Армии
10) в первые же матч на Олимпийском , были заменены угловые флажки на эмблему шахтера , и снят флаг Украины с крыши Олимпийского .....
--------
готов слушать крик что ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и канал футбол такого не рассказывал
--------
это так, на в скидку, если посидеть повспоминать, то еще два десятка причин найду
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