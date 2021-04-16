КОНОВАЛОВ: «Если Динамо проиграет, но станет чемпионом, ничего страшного»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«17 апреля уже будет неважно, как закончится матч. Писать и накручивать будут, особенно перед игрой. Но посмотрите на турнирную таблицу и на разницу. Гандикап слишком большой. «Шахтеру» сдаваться не надо, все равно будет интересная игра. Где-то все равно остается большой ажиотаж вокруг матча. Да и маленький шанс всегда есть. Если «Динамо» опять проиграет «Шахтеру», но станет чемпионом, ничего страшного. Главное - итоговая таблица. Это можно пережить», - сказал Коновалов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.