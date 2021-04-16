Киберклассико Шахтер — Динамо: в составе киевлян произошла замена

В субботу, 17 апреля, на НСК «Олимпийский» состоится первый в истории матч по кибер-спортивной дисциплине FIFA 21 между «Динамо» и «Шахтером».

Киберклассико начнется в 14:00 и пройдет в преддверии матчей основных составов команд в рамках УПЛ.

Стали известны имена комментаторов матча. Ими станут телевизионный журналист и комментатор Роман Бебех и представитель киберспортивного пространства Юрий «Strike» Терещенко.

В «Динамо» произошла замена. Вместо Виталия «Labotryas» Мухи сыграет Ярослав «Blackstar98» Гурмак.