Киберклассико Шахтер — Динамо: в составе киевлян произошла замена

Вместо Виталия «Labotryas» Мухи сыграет Ярослав «Blackstar98» Гурмак

  • 16.04.2021 14:16
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Киберклассико Шахтер — Динамо: в составе киевлян произошла замена
© ФК Динамо Киев

В субботу, 17 апреля, на НСК «Олимпийский» состоится первый в истории матч по кибер-спортивной дисциплине FIFA 21 между «Динамо» и «Шахтером».

Киберклассико начнется в 14:00 и пройдет в преддверии матчей основных составов команд в рамках УПЛ.

Стали известны имена комментаторов матча. Ими станут телевизионный журналист и комментатор Роман Бебех и представитель киберспортивного пространства Юрий «Strike» Терещенко.

В «Динамо» произошла замена. Вместо Виталия «Labotryas» Мухи сыграет Ярослав «Blackstar98» Гурмак.

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Источник — ФК Динамо Киев

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