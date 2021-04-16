ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Украина — вперед!»

Теннисистка выступает за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг

  • 16.04.2021 13:31
  • 1122 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Украина — вперед!»
© Sport.ua. Элина Свитолина

26-летняя теннисистка Элина Свитолина выступает за сборную Украины на матче Кубка Билли Джин Кинг против национальной команды Японии, который проходит в Черноморске.

«Украина — вперед!», — написала Элина, комментируя свое фото в форме национальной сборной.

В первом поединке Свитолина в двух сетах обыграла японку Тихиро Мурамацу — 6:3, 6:2.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Япония.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.04.2021 15:03
    +3
    Україна вами пишається! Дякуємо!!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 16.04.2021 15:03
    +3
    Україна вами пишається! Дякуємо!!
    Ссылка
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