ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Украина — вперед!»

26-летняя теннисистка Элина Свитолина выступает за сборную Украины на матче Кубка Билли Джин Кинг против национальной команды Японии, который проходит в Черноморске.
«Украина — вперед!», — написала Элина, комментируя свое фото в форме национальной сборной.
В первом поединке Свитолина в двух сетах обыграла японку Тихиро Мурамацу — 6:3, 6:2.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Япония.
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Источник — Instagram
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