СТУПАР: «УАФ назначает на ключевые матчи Монзуль, унижая арбитров-мужчин»

С поединком «Шахтер» — «Динамо» справились бы многие отечественные рефери, уверен эксперт

  • 16.04.2021 11:44
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  • 2 комментария
СТУПАР: «УАФ назначает на ключевые матчи Монзуль, унижая арбитров-мужчин»
© УАФ. Катерина Монзуль

Центральный поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» доверено обслуживать арбитру Екатерине Монзуль. Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар прокомментировал это назначение.

«Я ничего не имею против Екатерины Монзуль, но убежден, что с этим поединком без особого труда справились бы еще с полдюжины отечественных рефери. Тем более, с помощью системы VAR, которая будет задействована на матче в столице. Но руководство Комитета арбитров УАФ почему-то упорно назначает на все ключевые поединки исключительно Монзуль, не понимая, что этим унижает арбитров-мужчин. Все же, надеюсь, что с помощью «суфлера» у Екатерины не должно в субботу возникнуть проблем.

Что касается непосредственно поединка, то, на мой взгляд, он завершится вничью. Несмотря на отсутствие капитана команды, Сергея Сидорчука, динамовцы сумеют добиться нужного результата. Важно, что благодаря их тренеру Mирче Луческу в действиях киевлян уже чувствуется мысль, в случае необходимости они могут сыграть рационально, но, если нужно, то взвинтят темп и удивят соперника четко разыгранными комбинациями. К тому же преимущество в семь очков позволит киевлянам действовать раскрепощено, в отличие от «горняков», на которых будет давить результат. То, что нас ждет интересное противостояние — уверен», — считает Ступар.

Матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало — в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    presburg
    online
      presburg, 16.04.2021 12:07
    0
    спочатку нехай ці чоловіки арбітри яких так принизують начнуть судити на рівні і без заказних помилок а потім уже і їх будуть ставити на центральні матчі сезону...та і шось я не побачив щоб когось з них давали судити Європейські матчі,аМонзуль судить...Ось вам і відповідь «ображені судді чоловіки»
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 16.04.2021 12:06
    +1
    На матч лучших команд надо назначать лучшего арбитра страны-Монзуль сейчас Лучшая и никто мужчин кроме самих себя не унижает своей работой....
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 16.04.2021 12:06
    +1
    На матч лучших команд надо назначать лучшего арбитра страны-Монзуль сейчас Лучшая и никто мужчин кроме самих себя не унижает своей работой....
    Ссылка
    presburg
    online
      presburg, 16.04.2021 12:07
    0
    спочатку нехай ці чоловіки арбітри яких так принизують начнуть судити на рівні і без заказних помилок а потім уже і їх будуть ставити на центральні матчі сезону...та і шось я не побачив щоб когось з них давали судити Європейські матчі,аМонзуль судить...Ось вам і відповідь «ображені судді чоловіки»
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