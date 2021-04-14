Екатерина Монзуль третий раз рассудит Шахтер и Динамо

Центральный матч 22 тура между «Шахтером» и «Динамо» третий раз в истории будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. В двух предыдущих встречах украинских грандов при ее судействе победа доставалась горнякам.

Всего же под «присмотром» Монзуль оранжево-черные провели 9 игр, в которых отпраздновали 6 викторий при двух поражениях, набрав 70, 4% очков. Динамовцы же из 13 матчей 6 выиграли и 5 проиграли (51,3%).

«Шахтер» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль

9 игр: +6=1-2, 18-7, 19 очков (70,4%)

Дата Соперник Счет Пр. Уд. Пен. 1. 15.05.2016 Заря (д) 2:3 2-1 - - 2. 24.09.2016 Волынь (д) 3:0 0-1 - - 3. 09.09.2017 Заря (д) 3:1 2-0 - - 4. 20.08.2017 Мариуполь (д) 2:0 1-1 - - 5. 22.09.2019 Десна (г) 1:0 3-1 - - 6. 31.05.2020 ДИНАМО (д) 3:1 2-1 - - 7. 08.11.2020 ДИНАМО (г) 3:0 3-2 0-1 - 8. 21.11.2020 Александрия (д) 1:1 2-2 1-0 - 9. 28.02.2021 Заря (д) 0:1 1-1 0-1 - Итого 16-11 1-2 -

«Динамо» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль

13 игр: +6=2-5, 25-20, 20 очков (51,3%)