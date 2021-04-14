Екатерина Монзуль третий раз рассудит Шахтер и Динамо

При судействе харьковчанки «Шахтер» выиграл 6 матчей из 9, а «Динамо» - 6 из 13

  • 14.04.2021 12:09
  • 349 просмотров
  • 2 комментария
Екатерина Монзуль третий раз рассудит Шахтер и Динамо
© ФК Шахтер

Центральный матч 22 тура между «Шахтером» и «Динамо» третий раз в истории будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. В двух предыдущих встречах украинских грандов при ее судействе победа доставалась горнякам.

Всего же под «присмотром» Монзуль оранжево-черные провели 9 игр, в которых отпраздновали 6 викторий при двух поражениях, набрав 70, 4% очков. Динамовцы же из 13 матчей 6 выиграли и 5 проиграли (51,3%).

«Шахтер» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль

9 игр: +6=1-2, 18-7, 19 очков (70,4%)

 

Дата

Соперник

Счет

Пр.

Уд.

Пен.

1.

15.05.2016

Заря (д)

2:3

2-1

-

-

2.

24.09.2016

Волынь (д)

3:0

0-1

-

-

3.

09.09.2017

Заря (д)

3:1

2-0

-

-

4.

20.08.2017

Мариуполь (д)

2:0

1-1

-

-

5.

22.09.2019

Десна (г)

1:0

3-1

-

-

6.

31.05.2020

ДИНАМО (д)

3:1

2-1

-

-

7.

08.11.2020

ДИНАМО (г)

3:0

3-2

0-1

-

8.

21.11.2020

Александрия (д)

1:1

2-2

1-0

-

9.

28.02.2021

Заря (д)

0:1

1-1

0-1

-

 

Итого

 

 

16-11

1-2

-

«Динамо» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль

13 игр: +6=2-5, 25-20, 20 очков (51,3%)

 

Дата

Соперник

Счет

Пр.

Уд.

Пен.

1.

06.11.2016

Днепр (г)

2:1

0-3

-

0-1

2.

17.03.2017

Черноморец (д)

2:1

2-3

-

-

3.

21.05.2017

Заря (д)

1:2

2-5

-

0-1

4.

20.08.2017

Сталь Км (д)

4:1

0-2

-

-

5.

23.09.2018

Десна (д)

4:0

1-1

-

-

6.

11.05.2019

Заря (д)

1:1

3-3

-

-

7.

28.02.2020

Днепр-1 (г)

1:3

2-1

1-1

1-0

8.

31.05.2020

ШАХТЕР (г)

1:3

1-2

-

-

9.

28.06.2020

Десна (г)

2:3

3-2

-

-

10.

16.07.2020

Заря (д)

3:1

2-5

-

-

11.

04.10.2020

Заря (д)

1:1

1-2

-

-

12.

08.11.2020

ШАХТЕР (д)

0:3

2-3

1-0

-

13.

07.03.2021

Минай (д)

3:0

0-3

0-1

1-0

 

Итого

 

 

19-35

2-2

2-2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mastter77
    online
      mastter77, 14.04.2021 12:33
    0
    все, игры не будет!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:30
    0
    Единственное ее преимущество на поле,что женщину не будут бить за необъективное судейство. Не хотелось бы,чтобы игра была омрачена такими действиями арбитров... Дай Бог,чтобы игрокам никто не мешал показывать хорошую игру, и пусть победит сильнейший... Болельщикам уже в печенках сидит все эти разборки с элементами мордобоя между этими командами.
    Ссылка
    mastter77
    online
      mastter77, 14.04.2021 12:33
    0
    все, игры не будет!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:30
    0
    Единственное ее преимущество на поле,что женщину не будут бить за необъективное судейство. Не хотелось бы,чтобы игра была омрачена такими действиями арбитров... Дай Бог,чтобы игрокам никто не мешал показывать хорошую игру, и пусть победит сильнейший... Болельщикам уже в печенках сидит все эти разборки с элементами мордобоя между этими командами.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности