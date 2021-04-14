Екатерина Монзуль третий раз рассудит Шахтер и Динамо

Центральный матч 22 тура между «Шахтером» и «Динамо» третий раз в истории будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. В двух предыдущих встречах украинских грандов при ее судействе победа доставалась горнякам.
Всего же под «присмотром» Монзуль оранжево-черные провели 9 игр, в которых отпраздновали 6 викторий при двух поражениях, набрав 70, 4% очков. Динамовцы же из 13 матчей 6 выиграли и 5 проиграли (51,3%).
«Шахтер» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль
9 игр: +6=1-2, 18-7, 19 очков (70,4%)
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Пр.
|
Уд.
|
Пен.
|
1.
|
15.05.2016
|
Заря (д)
|
2:3
|
2-1
|
-
|
-
|
2.
|
24.09.2016
|
Волынь (д)
|
3:0
|
0-1
|
-
|
-
|
3.
|
09.09.2017
|
Заря (д)
|
3:1
|
2-0
|
-
|
-
|
4.
|
20.08.2017
|
Мариуполь (д)
|
2:0
|
1-1
|
-
|
-
|
5.
|
22.09.2019
|
Десна (г)
|
1:0
|
3-1
|
-
|
-
|
6.
|
31.05.2020
|
ДИНАМО (д)
|
3:1
|
2-1
|
-
|
-
|
7.
|
08.11.2020
|
ДИНАМО (г)
|
3:0
|
3-2
|
0-1
|
-
|
8.
|
21.11.2020
|
Александрия (д)
|
1:1
|
2-2
|
1-0
|
-
|
9.
|
28.02.2021
|
Заря (д)
|
0:1
|
1-1
|
0-1
|
-
|
|
Итого
|
|
|
16-11
|
1-2
|
-
«Динамо» в УПЛ при судействе Екатерины Монзуль
13 игр: +6=2-5, 25-20, 20 очков (51,3%)
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Пр.
|
Уд.
|
Пен.
|
1.
|
06.11.2016
|
Днепр (г)
|
2:1
|
0-3
|
-
|
0-1
|
2.
|
17.03.2017
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
2-3
|
-
|
-
|
3.
|
21.05.2017
|
Заря (д)
|
1:2
|
2-5
|
-
|
0-1
|
4.
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
4:1
|
0-2
|
-
|
-
|
5.
|
23.09.2018
|
Десна (д)
|
4:0
|
1-1
|
-
|
-
|
6.
|
11.05.2019
|
Заря (д)
|
1:1
|
3-3
|
-
|
-
|
7.
|
28.02.2020
|
Днепр-1 (г)
|
1:3
|
2-1
|
1-1
|
1-0
|
8.
|
31.05.2020
|
ШАХТЕР (г)
|
1:3
|
1-2
|
-
|
-
|
9.
|
28.06.2020
|
Десна (г)
|
2:3
|
3-2
|
-
|
-
|
10.
|
16.07.2020
|
Заря (д)
|
3:1
|
2-5
|
-
|
-
|
11.
|
04.10.2020
|
Заря (д)
|
1:1
|
1-2
|
-
|
-
|
12.
|
08.11.2020
|
ШАХТЕР (д)
|
0:3
|
2-3
|
1-0
|
-
|
13.
|
07.03.2021
|
Минай (д)
|
3:0
|
0-3
|
0-1
|
1-0
|
|
Итого
|
|
|
19-35
|
2-2
|
2-2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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