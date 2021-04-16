Эмери в шестой раз вышел в полуфинал и установил рекорд Лиги Европы

Испанский специалист – настоящий мастер этого турнира

  • 16.04.2021 07:22
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Эмери в шестой раз вышел в полуфинал и установил рекорд Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал» одержал победу над загребским «Динамо» (2:1) и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Для испанского наставника Унаи Эмери это шестой выход в полуфинал, что является рекордом за всю историю турнира, включая то время, когда он носил название Кубок УЕФА.

Под руководством Эмери ранее в полуфинале Лиги Европы играли «Валенсия» (2012), «Севилья» (2014, 2015, 2016) и лондонский «Арсенал» (2019).

Отметим, что в полуфинале «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом». Первый матч состоится 29 апреля, ответный — 6 мая.

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Источник — Opta

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