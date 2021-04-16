Унаи ЭМЕРИ: «Отличный вечер для всех нас»

Наставник «Вильярреала» – о выходе в полуфинал Лиги Европы

  • 16.04.2021 05:40
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Унаи ЭМЕРИ: «Отличный вечер для всех нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над загребским «Динамо» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Жаль, что не было болельщиков, которые бы могли отпраздновать это вместе с нами. Но они проводили нас с базы, спасибо им поддержку! Отличный вечер для всех нас.

Все здесь помнят о поражении от «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы заслужили право на реванш, идя к своей задаче от матча к матчу с верой в то, что мы строим что-то прекрасное», - сказал Эмери.

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Источник — УЕФА

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