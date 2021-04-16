Тренер Славии: «Арсенал был сильнее во всех аспектах игры»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал разгромное поражение от лондонского «Арсенала» (0:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Арсенал» был сильнее во всех аспектах игры и заслужил выход дальше, так как лучше выглядел в обоих матчах. Он играл быстрее и динамичнее», - сказал Трпишовски.

За выход в финал Лиги Европы «Арсенал» сыграет с испанским «Вильярреалом».