Микель АРТЕТА: «Мы забили очень красивые голы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над пражской «Славией» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала.

Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен», - сказал Артета.