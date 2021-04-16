Микель АРТЕТА: «Мы забили очень красивые голы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над пражской «Славией» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала.
Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен», - сказал Артета.
Источник — УЕФА
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