Микель АРТЕТА: «Мы забили очень красивые голы»

Наставник «Арсенала» – о выходе в полуфинал Лиги Европы

  • 16.04.2021 04:39
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Микель АРТЕТА: «Мы забили очень красивые голы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над пражской «Славией» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала.

Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен», - сказал Артета.

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Источник — УЕФА

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