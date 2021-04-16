Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Даже великие команды сталкиваются с трудностями»

Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал ничью в ответном матче с нидерландским «Аяксом» (1:1) и выход в полуфинал Лиги Европы благодаря победе в первом поединке.

«Мы хорошо начали, затем был трудный отрезок, но даже великие команды сталкиваются с трудностями. Хотим прибавлять с каждым матчем, победа - главная наша цель. Сосредоточимся теперь на «Манчестер Юнайтед».

Знали, что «Аякс» - замечательная команда. Мы показали, как растем. Рады, что вышли в следующий раунд, но пока это лишь полуфинал. Нам еще предстоит сыграть три матча. Мы хотим провести три матча», - сказал Пеллегрини.

За выход в финал турнира «Рома» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».