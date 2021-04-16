ФОТО. Славия отказалась встать на колено. Месть Арсенала была жестокой

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы между командами «Славия» Прага и «Арсенал» (0:4).
«Славия» отказалась встать на колено перед игрой, и месть «Арсенала» была жестокой. «Канониры» разрядили пушки и забили 4 гола в ворота хозяев поля. Все голы забили темнокожие футболисты.
Перед стартовым свистком английская команда и бригада арбитров традиционно поддержали движение Black Lives Matter, став на колено в знак солидарности с борьбой против расизма.
А вот футболисты из Чехии, как и в первой игре неделю назад, продолжили стоять и к акции не присоединились. Там считают, что проблемы расизма преувеличены, и это не является актуальной задачей. Их поведение вызвало негодование среди ярых борцов против расизма.
15 апреля. «Славия» отказалась встать на колено во второй игре
8 апреля. «Славия» отказалась встать на колено в первой игре
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.