ФОТО. Славия отказалась встать на колено. Месть Арсенала была жестокой

«Канониры» разрядили пушки, и темнокожие игроки забили 4 гола хозяевам поля

  • 16.04.2021 03:05
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ФОТО. Славия отказалась встать на колено. Месть Арсенала была жестокой
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы между командами «Славия» Прага и «Арсенал» (0:4).

«Славия» отказалась встать на колено перед игрой, и месть «Арсенала» была жестокой. «Канониры» разрядили пушки и забили 4 гола в ворота хозяев поля. Все голы забили темнокожие футболисты.

Перед стартовым свистком английская команда и бригада арбитров традиционно поддержали движение Black Lives Matter, став на колено в знак солидарности с борьбой против расизма.

А вот футболисты из Чехии, как и в первой игре неделю назад, продолжили стоять и к акции не присоединились. Там считают, что проблемы расизма преувеличены, и это не является актуальной задачей. Их поведение вызвало негодование среди ярых борцов против расизма.

15 апреля. «Славия» отказалась встать на колено во второй игре

Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля. «Славия» отказалась встать на колено в первой игре

Getty Images/Global Images Ukraine
 
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Источник — Sport.ua

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