Эрик ТЕН ХАГ: «Мы создали уйму моментов, но реализация подвела»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с итальянской «Ромой» (1:1), которая привела к вылету из Лиги Европы после стадии 1/4 финала. Первая встреча в Амстердаме завершилась поражением «Аякса» со счетом 1:2.

«Мы превосходили соперника во втором тайме, но и в первом играли очень хорошо. Нам удалось создать несколько превосходных моментов. Мы показывали очень зрелую игру. Брайан Броббей сделал как раз то, чего мы ждали. Он отлично сыграл, выйдя на замену.

Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира. Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела», - сказал тен Хаг.