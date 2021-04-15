В пятницу 16 апреля пройдет матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Львов» и «Александрия».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Львов-Арена» и судить ее будет арбитр из Киева Алексей Деревинский. Начало встречи в 17:00.
«Львов» - «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Александрия», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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