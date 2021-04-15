АНДРИЕВСКИЙ: «Тайсон, когда увидел снег, не хотел из самолета выходить»

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский вспомнил период своей карьеры в «Металлисте», где он играл с 2012 по 2015 год:

«Для меня самый сильный легионер – Соса. Он большой профессионал. Играл в больших клубах. Но он так относился к своему телу, не позволял ничего лишнего, работал после тренировок. Хавьер – настоящий лидер, он или показывает классную игру, или обязательно отдаст голевую, или забьет гол. Очень полезный футболист.

«Марлос в основном на замене был. Тайсон помоложе еще был тогда. Очень капризный. Он увидел первый раз снег и не хотел с самолета выходить, как мне говорили. Сейчас подхожу им руку пожать, когда играем против Шахтера. Но общаюсь больше с Марлосом, он больше русский понимает.

Легионеры молодым футболистам отдавали бутсы и экипировку. Мне Моледо отдавал. Мы молодые были, небольшие зарплаты тогда были. Они отдавали бутсы, термо, экипировку всегда. Очень простые ребята, помогали нам. Некоторые даже пользовались этой добротой, одалживали деньги и не отдавали потом. Но это уже другая история».