АНДРИЕВСКИЙ: «Тайсон, когда увидел снег, не хотел из самолета выходить»

Полузащитник «Динамо» вспомнил период своей карьеры в «Металлисте»

  • 15.04.2021 21:45
  • 1679 просмотров
  • 2 комментария
АНДРИЕВСКИЙ: «Тайсон, когда увидел снег, не хотел из самолета выходить»
© Instagram. Тайсон

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский вспомнил период своей карьеры в «Металлисте», где он играл с 2012 по 2015 год:

«Для меня самый сильный легионер – Соса. Он большой профессионал. Играл в больших клубах. Но он так относился к своему телу, не позволял ничего лишнего, работал после тренировок. Хавьер – настоящий лидер, он или показывает классную игру, или обязательно отдаст голевую, или забьет гол. Очень полезный футболист.

«Марлос в основном на замене был. Тайсон помоложе еще был тогда. Очень капризный. Он увидел первый раз снег и не хотел с самолета выходить, как мне говорили. Сейчас подхожу им руку пожать, когда играем против Шахтера. Но общаюсь больше с Марлосом, он больше русский понимает.

Легионеры молодым футболистам отдавали бутсы и экипировку. Мне Моледо отдавал. Мы молодые были, небольшие зарплаты тогда были. Они отдавали бутсы, термо, экипировку всегда. Очень простые ребята, помогали нам. Некоторые даже пользовались этой добротой, одалживали деньги и не отдавали потом. Но это уже другая история».

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 15.04.2021 22:15
    0
    А потом они обижаются что их оскорбляют, он че дикий, не знал что есть такие погодные явления ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 22:06
    0
    И че, ему показали чемодан с $ и выбежал тут же?
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 15.04.2021 22:15
    0
    А потом они обижаются что их оскорбляют, он че дикий, не знал что есть такие погодные явления ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2021 22:06
    0
    И че, ему показали чемодан с $ и выбежал тут же?
    Ссылка
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