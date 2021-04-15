Марта КОСТЮК: «Мне знакома половина теннисисток сборной Японии»

Украина сыграет против Японии

  • 15.04.2021 22:07
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Марта КОСТЮК: «Мне знакома половина теннисисток сборной Японии»
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Теннисистка Марта Костюк прокомментировала старт Кубка Билл Джин Кинг в рамках матча сборных Украины и Японии.

«Мне знакома половина участниц из сборной Японии. Химари Сато моего возраста, мы играли финал в Тарбе, с Юки Найто я играла один или два раза, тренировалась с ней в прошлом году. Частично я знаю, как они играют. Мы готовы ко всему, очень рада, что играем дома, это наше преимущество».

«Очень помогает, что не жарко, правда, немного холодно, но это лучше, чем жарко. Я готова к матчу, посмотрим, как буду чувствовать себя после игры», - сказала Костюк.

17 апреля Костюк сыграет против Юки Найто.

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Источник — Большой теннис Украины

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