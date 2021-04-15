Кубок Билли Джин Кинг. Расписание и пары матча Украина – Япония

Стали известны пари и расписание матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Расписание:
Первый день
Элина Свитолина - Тихиро Мурамацу
Марта Костюк - Юки Найто
Второй день
Элина Свитолина - Юки Найто
Марта Костюк - Тихиро Мурамацу
Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сихо Акита/Химари Сато.
Встреча пройдет в Черноморске 16-17 апреля на грунтовых кортах Elite Tennis Club.
Оба игровых дня стартуют в 11:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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