Наталья ЗИНЧЕНКО: «Сборная Украины не вышла на Евро и задачу не выполнила»

Женская сборная Украины по футболу в плей-офф отбора к Евро-2022 уступила Северной Ирландии и пропустит крупный турнир.

Результат прокомментировала тренер Наталья Зинченко.

- Я не имею претензий к своим подопечным по самоотдаче, - сказала главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко сразу после возвращения из Белфаста в комментарии официальному сайту УАФ. - К сожалению, подвело исполнительское мастерство, которое не позволило найти уязвимые места в оборонительных порядках соперниц.

- Можно ли сказать, что судьба двухматчевого противостояния с британками была практически решена после досадного поражения в первом поединке (1:2)?

- Так утверждать не стоит - у нас было достаточно времени, чтобы проанализировать ошибки и должным образом настроиться на второй бой. В последнее время, когда из-за пандемии почти все матчи проходят без болельщиков, значение поддержки родных стен в значительной степени нивелировалось. Просто надо было сыграть в свой футбол, как в Ковалевке, так и в Белфасте. К сожалению, это моим подопечным не удалось.

- Кстати, чем вас удивили соперницы в Ковалевке?

- Умением прессинговать. Они агрессивно действовали на чужой половине поля, заставляли нас ошибаться. Британки подошли к противостоянию в прекрасной физической форме, скорее всего, сказалось то, что, за исключением нескольких игроков, которые выступали в чемпионате Англии, остальные очень продуктивно провела месячный тренировочный сбор.

- В Ковалевке на итоговый результат повлияли элементарные ошибки наших девушек в обороне. Не наступили ли они, как говорится, на те же грабли и в Белфасте?

- Дома они прежде всего позаботились о надежном тыле, выставив сразу пятерых защитников. Они действовали очень плотно на подступах к своей штрафной, не жалели себя в единоборствах, терпели и ждали своего шанса - преимущественно во время розыгрыша стандартных положений. И дождались. Мы снова пропустили после досадной ошибки, а потом непонятный фол Натии Панцулаи привел к удалению и еще больше усложнил задачу склонить чашу весов на свою сторону. Но главное - не хватало того самого последнего паса, который бы позволял оказаться на ударной позиции, потому что, несмотря на игровое преимущество, до голевых моментов у ворот британок дело практически не доходило.

- А в Белфасте вы могли задействовать сильнейший состав?

- Да, по сравнению с поединком в Ковалевке я провела четыре замены, все девушки были очень настроены взять реванш, но не получилось.

- Как бы вы оценили выступление сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы-2022?

- Детальный анализ еще впереди, однако, к сожалению, с главной задачей - пробиться в финальную часть - мы не справились. Конечно, мы очень расстроены.

- Что дальше?

- В июне запланировано проведение товарищеского матча, однако с кем именно - еще неизвестно. Этим противостоянием мы и начнем подготовку уже к отборочному циклу мирового первенства.

- После того, как не удалось получить путевку в финальную часть европейского форума, можно ожидать значительные пертурбации в главной команде страны?

- Нет, ведь у сборной Украины уже позади болезненный период смены поколений. Как мне известно, решили больше не выступать за национальную команду только Ия Андрущак и Ольга Бойченко.