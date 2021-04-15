Наталья ЗИНЧЕНКО: «Сборная Украины не вышла на Евро и задачу не выполнила»

Тренер сборной Украины - о неудаче в отборе к Евро

  • 15.04.2021 21:11
  • 1280 просмотров
  • 5 комментариев
Наталья ЗИНЧЕНКО: «Сборная Украины не вышла на Евро и задачу не выполнила»
© uaf.ua

Женская сборная Украины по футболу в плей-офф отбора к Евро-2022 уступила Северной Ирландии и пропустит крупный турнир.

Результат прокомментировала тренер Наталья Зинченко.

- Я не имею претензий к своим подопечным по самоотдаче, - сказала главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко сразу после возвращения из Белфаста в комментарии официальному сайту УАФ. - К сожалению, подвело исполнительское мастерство, которое не позволило найти уязвимые места в оборонительных порядках соперниц.

- Можно ли сказать, что судьба двухматчевого противостояния с британками была практически решена после досадного поражения в первом поединке (1:2)?

- Так утверждать не стоит - у нас было достаточно времени, чтобы проанализировать ошибки и должным образом настроиться на второй бой. В последнее время, когда из-за пандемии почти все матчи проходят без болельщиков, значение поддержки родных стен в значительной степени нивелировалось. Просто надо было сыграть в свой футбол, как в Ковалевке, так и в Белфасте. К сожалению, это моим подопечным не удалось.

- Кстати, чем вас удивили соперницы в Ковалевке?

- Умением прессинговать. Они агрессивно действовали на чужой половине поля, заставляли нас ошибаться. Британки подошли к противостоянию в прекрасной физической форме, скорее всего, сказалось то, что, за исключением нескольких игроков, которые выступали в чемпионате Англии, остальные очень продуктивно провела месячный тренировочный сбор.

- В Ковалевке на итоговый результат повлияли элементарные ошибки наших девушек в обороне. Не наступили ли они, как говорится, на те же грабли и в Белфасте?

- Дома они прежде всего позаботились о надежном тыле, выставив сразу пятерых защитников. Они действовали очень плотно на подступах к своей штрафной, не жалели себя в единоборствах, терпели и ждали своего шанса - преимущественно во время розыгрыша стандартных положений. И дождались. Мы снова пропустили после досадной ошибки, а потом непонятный фол Натии Панцулаи привел к удалению и еще больше усложнил задачу склонить чашу весов на свою сторону. Но главное - не хватало того самого последнего паса, который бы позволял оказаться на ударной позиции, потому что, несмотря на игровое преимущество, до голевых моментов у ворот британок дело практически не доходило.

- А в Белфасте вы могли задействовать сильнейший состав?

- Да, по сравнению с поединком в Ковалевке я провела четыре замены, все девушки были очень настроены взять реванш, но не получилось.

- Как бы вы оценили выступление сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы-2022?

- Детальный анализ еще впереди, однако, к сожалению, с главной задачей - пробиться в финальную часть - мы не справились. Конечно, мы очень расстроены.

- Что дальше?

- В июне запланировано проведение товарищеского матча, однако с кем именно - еще неизвестно. Этим противостоянием мы и начнем подготовку уже к отборочному циклу мирового первенства.

- После того, как не удалось получить путевку в финальную часть европейского форума, можно ожидать значительные пертурбации в главной команде страны?

- Нет, ведь у сборной Украины уже позади болезненный период смены поколений. Как мне известно, решили больше не выступать за национальную команду только Ия Андрущак и Ольга Бойченко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 22:17
    0
    Gateway_enemy, 15.04.2021 22:13
    Наталія Зінченко, уроженка Чернігівщини, містечка Десна. Її старший брат Олександр (клікуха Зуй), відомий бізнесмен, котрий займається котеджами, турбазами.
    СПС
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 15.04.2021 22:13
    0
    обыкновенная игра, 15.04.2021 21:47
    Это первая жена Зинченко?
    Наталія Зінченко, уроженка Чернігівщини, містечка Десна. Її старший брат Олександр (клікуха Зуй), відомий бізнесмен, котрий займається котеджами, турбазами.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 15.04.2021 22:06
    0
    Самое главное - неумение играть в штрафной, какая либо мысль вообще не просматривается. Сразу видно, что игроки надеяться только физику, ведь почти не было индивидуальных обыграшей один на один. Вся игра сводилась к короткому пасу, а длинные передачи, как правило, не находили адресата. Каких либо наигранных комбинаций,особенно на подступах к штрафной вообще не наблюдалось. Вот это все очень упрощало ирландкам игру в защите. Да и играли наши женщины как-то обреченно, без веры в положительный результат. По поводу тренера. Я вообще не заметил тренера в обеих матчах,присутствие сертификата УЕФА никому еще не гарантировал наличие тренерского мастерства и умения подготовить команду. Эти бумажки дают какие-то знания,но не дают талант.....
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 21:47
    -1
    Это первая жена Зинченко?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 15.04.2021 21:39
    0
    Стандартні тренерські відмовки. Бісить ось це: " - чим вас здивували пн.ірландки в Ковалівці?". - умінням пресингувати... і далі по тексту. Ну якщо ти бачиш, що суперник пресингує тебе дома ( ірландки і в себе пресингували ) і грає в силовий футбол, то шукай якусь протидію! Але це, напевно, не до Наталії.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 15.04.2021 22:17
    0
    Gateway_enemy, 15.04.2021 22:13
    Наталія Зінченко, уроженка Чернігівщини, містечка Десна. Її старший брат Олександр (клікуха Зуй), відомий бізнесмен, котрий займається котеджами, турбазами.
    СПС
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 15.04.2021 22:13
    0
    обыкновенная игра, 15.04.2021 21:47
    Это первая жена Зинченко?
    Наталія Зінченко, уроженка Чернігівщини, містечка Десна. Її старший брат Олександр (клікуха Зуй), відомий бізнесмен, котрий займається котеджами, турбазами.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 15.04.2021 22:06
    0
    Самое главное - неумение играть в штрафной, какая либо мысль вообще не просматривается. Сразу видно, что игроки надеяться только физику, ведь почти не было индивидуальных обыграшей один на один. Вся игра сводилась к короткому пасу, а длинные передачи, как правило, не находили адресата. Каких либо наигранных комбинаций,особенно на подступах к штрафной вообще не наблюдалось. Вот это все очень упрощало ирландкам игру в защите. Да и играли наши женщины как-то обреченно, без веры в положительный результат. По поводу тренера. Я вообще не заметил тренера в обеих матчах,присутствие сертификата УЕФА никому еще не гарантировал наличие тренерского мастерства и умения подготовить команду. Эти бумажки дают какие-то знания,но не дают талант.....
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 15.04.2021 21:39
    0
    Стандартні тренерські відмовки. Бісить ось це: " - чим вас здивували пн.ірландки в Ковалівці?". - умінням пресингувати... і далі по тексту. Ну якщо ти бачиш, що суперник пресингує тебе дома ( ірландки і в себе пресингували ) і грає в силовий футбол, то шукай якусь протидію! Але це, напевно, не до Наталії.
    Ссылка
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