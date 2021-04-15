ФОТО. Авто, с которого расстреляли украинского агента, нашли сожженным

Вчера утром в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов. Он был застрелен из автомобиля BMW X5 с российскими номерами.

Сегодня ночью машина, из которой было совершено убийство, была найдена подожженной в одном из парков Риги. Пожарные получили вызов в 1:28 ночи по местному времени.

Пока что преступники не найдены. Полиция рассматривает разные версии, в том числе и то, что это было заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Беззубова.