ФОТО. Авто, с которого расстреляли украинского агента, нашли сожженным

Преступники пытаются замести следы

  • 15.04.2021 16:56
  • 1347 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Авто, с которого расстреляли украинского агента, нашли сожженным
© delfi.lv

Вчера утром в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов. Он был застрелен из автомобиля BMW X5 с российскими номерами.

Сегодня ночью машина, из которой было совершено убийство, была найдена подожженной в одном из парков Риги. Пожарные получили вызов в 1:28 ночи по местному времени.

Пока что преступники не найдены. Полиция рассматривает разные версии, в том числе и то, что это было заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Беззубова.

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Источник — Delfi.lt

(7 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 15.04.2021 17:37
    0
    хто сказав що він український агент?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 15.04.2021 17:37
    0
    хто сказав що він український агент?
    Ссылка
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