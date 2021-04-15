ФОТО. Авто, с которого расстреляли украинского агента, нашли сожженным

Вчера утром в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов. Он был застрелен из автомобиля BMW X5 с российскими номерами.
Сегодня ночью машина, из которой было совершено убийство, была найдена подожженной в одном из парков Риги. Пожарные получили вызов в 1:28 ночи по местному времени.
Пока что преступники не найдены. Полиция рассматривает разные версии, в том числе и то, что это было заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Беззубова.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Delfi.lt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.