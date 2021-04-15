Бешеные деньги! Стало известно, какую зарплату хочет Холанд в новом клубе

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» по-прежнему заинтересованы в подписании 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Но камнем преткновения могут стать финансовые запросы футболиста. Стало известно, что в своем новом клубе Холанд намерен зарабатывать не менее €35 миллионов в год. Даже для европейских футбольных гигантов такая сумма видится неподъемной.
При этом «Боруссия» не собирается продавать Эрлинга в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Холанд провел за «Боруссию» Дортмунд 35 матчей во всех турнирах, где забил 33 мяча и отдал 10 результативных передач.
Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €110 миллионов.
Источник — Goal.com
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я думаю если вопрос будет только в размере зарплаты, то пойдут на уступки.
я думаю если вопрос будет только в размере зарплаты, то пойдут на уступки.
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