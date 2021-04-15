Бешеные деньги! Стало известно, какую зарплату хочет Холанд в новом клубе

Норвежский форвард намерен зарабатывать не менее €35 миллионов в год

  • 15.04.2021 16:41
  • 3075 просмотров
  • 7 комментариев
Бешеные деньги! Стало известно, какую зарплату хочет Холанд в новом клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» по-прежнему заинтересованы в подписании 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Но камнем преткновения могут стать финансовые запросы футболиста. Стало известно, что в своем новом клубе Холанд намерен зарабатывать не менее €35 миллионов в год. Даже для европейских футбольных гигантов такая сумма видится неподъемной.

При этом «Боруссия» не собирается продавать Эрлинга в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Холанд провел за «Боруссию» Дортмунд 35 матчей во всех турнирах, где забил 33 мяча и отдал 10 результативных передач.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €110 миллионов.

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Источник — Goal.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 15.04.2021 17:38
    -2
    Більше вже схоже на відмивання грошей через рабів-ногомячистів!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.04.2021 17:36
    0
    Виктор Петренко, 15.04.2021 16:55
    Ого апетит.І це в 20 років.Уявляю що буде через років 5.
    через 5 лет уйдет из футбола...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 15.04.2021 17:03
    +2
    проделки агента, чтобы выбить побольше зп.
    я думаю если вопрос будет только в размере зарплаты, то пойдут на уступки.
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    johndow
    online
      johndow, 15.04.2021 16:56
    -3
    ну с такой статистикой он имеет право требовать много)
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    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 15.04.2021 16:55
    +2
    Ого апетит.І це в 20 років.Уявляю що буде через років 5.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.04.2021 16:49
    +4
    спочатку клуби самі розігнали апетити футболістів, трансфери за сотні мільйонів, а тепер відгрібають за своє марнотратство
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 16:43
    +1
    бо ми цього варти
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.04.2021 16:49
    +4
    спочатку клуби самі розігнали апетити футболістів, трансфери за сотні мільйонів, а тепер відгрібають за своє марнотратство
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 15.04.2021 17:03
    +2
    проделки агента, чтобы выбить побольше зп.
    я думаю если вопрос будет только в размере зарплаты, то пойдут на уступки.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 15.04.2021 16:55
    +2
    Ого апетит.І це в 20 років.Уявляю що буде через років 5.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 16:43
    +1
    бо ми цього варти
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.04.2021 17:36
    0
    Виктор Петренко, 15.04.2021 16:55
    Ого апетит.І це в 20 років.Уявляю що буде через років 5.
    через 5 лет уйдет из футбола...
    Ссылка
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