Директор Боруссии Д: «Нам не нужно продавать Холанда. Долг клуба - 0 евро»

У Дортмунда хорошая финансовая ситуация

  • 14.04.2021 18:30
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Директор Боруссии Д: «Нам не нужно продавать Холанда. Долг клуба - 0 евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке считает, что у клуба нет нужды продавать ведущего форварда Эрлинга Холанда, на которого нацелены гранды Ла Лиги и АПЛ.

«Когда началась пандемия, то у нашего клуба был долг в размере 0 евро. Так что мы в комфортной ситуации, нет нужды продавать Холанда или Санчо».

«Я уже начинаю уставать от этого. Год назад в Англии все рассказывали, что Джейдон Санчо уже игрок МЮ. А он все еще играет за Дортмунд. Теперь все рассказывают, что Холанд уже игрок «Реала» или «Барселоны».

«Что ж, осенью увидим. Мне кажется, я отлично знаю, где будет играть Холанд в сентябре», - сказал Ватцке.

Ранее в клубе оценили Холанда в сумму не менее 150 миллионов евро.

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Источник — BBC

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