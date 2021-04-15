Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Вернер – слепая лошадь»

Известный в прошлом голландский полузащитник Рафаэль Ван дер Ваарт поделился своим мнением по поводу игроков группы атаки «Челси»:

«Я бы всегда выпускал Зиеша, он лучший. Он врывается и подает, как и Маунт. Именно это нужно Жиру.

Вернер невероятно быстр, и это может быть полезно на выезде, когда вас прессингуют, но он просто опускает голову и несется вперед. Вернер – слепая лошадь, что он уже доказал в Германии».

Во вторник «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сумев пройти «Порту».