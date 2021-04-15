Марко РОЙС: «Боруссия хорошо смотрелась до пенальти»

Игрок немецкой команды подвел итоги вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»

  • 15.04.2021 15:19
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Марко РОЙС: «Боруссия хорошо смотрелась до пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

«Мы были спокойны и очень хорошо смотрелись до пенальти. «Сити» неподражаем в плане позиционной игры, они заставляли нас бегать за мячом. Было очень трудно отобрать у них мяч. «Сити» был лучше сегодня и сыграл умнее нас. Это следует признать», — считает Ройс.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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