Марко РОЙС: «Боруссия хорошо смотрелась до пенальти»

31-летний футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
«Мы были спокойны и очень хорошо смотрелись до пенальти. «Сити» неподражаем в плане позиционной игры, они заставляли нас бегать за мячом. Было очень трудно отобрать у них мяч. «Сити» был лучше сегодня и сыграл умнее нас. Это следует признать», — считает Ройс.
«Манчестер Сити» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1.
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Источник — УЕФА
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