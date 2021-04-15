Марко РОЙС: «Боруссия хорошо смотрелась до пенальти»

31-летний футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

«Мы были спокойны и очень хорошо смотрелись до пенальти. «Сити» неподражаем в плане позиционной игры, они заставляли нас бегать за мячом. Было очень трудно отобрать у них мяч. «Сити» был лучше сегодня и сыграл умнее нас. Это следует признать», — считает Ройс.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1.