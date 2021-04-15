Эмре ДЖАН: «Боруссия играла против лучшей команды в мире»

27-летний немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

«В целом мы играли достойно, но в итоге этого было недостаточно. Мы можем гордиться собой. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире, и мы доказали, что можем бороться с ней на равных. Конечно, обидно так покидать турнир, ведь у нас был шанс пройти дальше», — считает Джан.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1.