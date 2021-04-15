Неймар рассказал, чем займется после завершения карьеры

Бразильский форвард уже думает о будущем

  • 15.04.2021 14:32
  • 930 просмотров
  • 1 комментарий
Неймар рассказал, чем займется после завершения карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

29-летний форвард ПСЖ Неймар рассказал о том, чем собирается заниматься после завершения карьеры футболиста:

«Это правда, что мне нравится покер. Это одна из вещей, которой я люблю заниматься больше всего. В размышлениях за игровым столом я чувствую себя очень комфортно, и думаю, что, после завершения футбольной карьеры, я смогу принимать участие в профессиональных турнирах, путешествовать по всему миру, и играть там, где мне не позволял напряженный график моей текущей занятости.

Поэтому, да, первое мое действие, когда закончу с футболом, — брошу все и отправлюсь на турнир. Это одна из тех вещей, которые составляют мой ежедневный быт. Я играю очень давно, и практически каждый день. С каждым новым разом стараюсь узнавать все больше и больше».

Ранее Неймар подтвердил, что продлит контракт с ПСЖ.

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Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 15.04.2021 15:58
    0
    Як і більшість бразильських зірок програє, прогуляє весь капітал, попадеться десь з наркотою. Звичний сценарій.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 15.04.2021 15:58
    0
    Як і більшість бразильських зірок програє, прогуляє весь капітал, попадеться десь з наркотою. Звичний сценарій.
    Ссылка
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