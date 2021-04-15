Неймар рассказал, чем займется после завершения карьеры

29-летний форвард ПСЖ Неймар рассказал о том, чем собирается заниматься после завершения карьеры футболиста:

«Это правда, что мне нравится покер. Это одна из вещей, которой я люблю заниматься больше всего. В размышлениях за игровым столом я чувствую себя очень комфортно, и думаю, что, после завершения футбольной карьеры, я смогу принимать участие в профессиональных турнирах, путешествовать по всему миру, и играть там, где мне не позволял напряженный график моей текущей занятости.

Поэтому, да, первое мое действие, когда закончу с футболом, — брошу все и отправлюсь на турнир. Это одна из тех вещей, которые составляют мой ежедневный быт. Я играю очень давно, и практически каждый день. С каждым новым разом стараюсь узнавать все больше и больше».

Ранее Неймар подтвердил, что продлит контракт с ПСЖ.