Неймар подтвердил, что продлит контракт с ПСЖ

29-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил о том, что ему комфортно во Франции, и он продлит контракт с ПСЖ.
«Это (продление контракта с ПСЖ — прим. ред.) больше не проблема. Здесь, в ПСЖ, я чувствую себя очень комфортно, прямо как дома. Я чувствую себя куда более счастливым, чем раньше», — заявил Неймар после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.
Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Неймара составляет €110 миллионов.
Источник — ESPN
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