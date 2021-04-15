КАЗЕМИРО: «В Ливерпуле всегда сложно»

Вчера «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью 0:0 с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал. Полузащитник «Реала» Каземиро поделился впечатлениями от матча:

«Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил.

У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура».