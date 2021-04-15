Известный скаут: «Интерес к Супряге в Италии охладел, но он есть»

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы нападающего «Динамо» Владислава Супряги перебраться в Италию.

«Интерес к Супряге прошлым летом был наиболее мощным за весь период выступления игрока в чемпионате Украины.

Его голы за «Днепр-1» и память о финальном матче ЧМ были хорошей рекламой для молодого футболиста, а позитивные интервью итальянского тренера работавшего в «Днепре» с Супрягой поддавало этому интересу дополнительный стимул.

Безусловно, Супряга имеет шанс уехать в европейский чемпионат, в том числе и в Серию А. Однако этот отъезд был бы более очевидным, если бы игроку удалось провести убедительный сезон в «Динамо», особенно в учитывая матчи Лиги чемпионов в группе с настоящими грандами футбола, что само собой делало матчи киевской команды хорошим просмотровым элементом для итальянских клубов.

Считаю, что интерес к Супряге после не совсем хорошо проведенного сезона несколько охладел, но он остается. «Болонья», искавшая активно возможность приобрести нападающего, с теми же характеристиками что и Супряга, так и не смогла купить такого форварда, а потому не исключаю и возврат к кандидатуре Владислава.

Важными элементами тут будут следующие: останется ли Синиша Михайлович тренером в «Болонье», а я думаю что - да, и останется ли Мирча Луческу в «Динамо» и кто его заменит в случае ухода из Киева. Соответственно фактор тренеров будет иметь значение. Ну, наверное, главный фактор - будет ли «Динамо» готово на понижение своих запросов по сумме трансфера игрока», - сказал Великих.

В нынешнем сезоне на счету Супряги 29 матчей, 3 гола и 5 ассистов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что цена на Супрягу снизилась.