Гвардиола повторил рекорд Моуриньо по выходам в полуфинал ЛЧ

Вчера «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Боруссию» Дортмунд.
Для Гвардиолы это восьмой выход в полуфинал Лиги чемпионов в тренерской карьере. Теперь он делит рекорд по этому показателю с Жозе Моуриньо.
Отметим, что Гвардиола впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В предыдущий раз он добирался до этой стадии еще в 2016 году с «Баварией».
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Источник — Opta
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