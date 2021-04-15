Гвардиола повторил рекорд Моуриньо по выходам в полуфинал ЛЧ

Вчера «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Боруссию» Дортмунд.

Для Гвардиолы это восьмой выход в полуфинал Лиги чемпионов в тренерской карьере. Теперь он делит рекорд по этому показателю с Жозе Моуриньо.

Отметим, что Гвардиола впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В предыдущий раз он добирался до этой стадии еще в 2016 году с «Баварией».