Billie Jean King Cup. Украина – Япония. «Красота никогда не давалась легко»

Всеволод Кевлич о теннисном противостоянии Украины и Японии

  • 15.04.2021 11:54
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Billie Jean King Cup. Украина – Япония. «Красота никогда не давалась легко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне матча в Черноморске хочется порассуждать о шансах. Не крутите у виска пальцем. Мол, что за чушь! Какие могут быть рассуждения? Бери, да побеждай! А если не всухую – значит позор, на контору сыграли или Монатик виноват. Но давайте не будем так смело отсекать все шансы гостий. Их не так много. Но и у наших не все. Особенно, с такой аудиторией собственных «болельщиков» - знающих, понимающих и предвидящих на уровне «а я предупреждал». «На фига нам враги, если у нас есть такие друзья», - пел Борис Борисыч Гребенщиков. Но вспомним и еще одну его незабвенную фразу, чтобы продолжить сей незатейливый опус: «Красота никогда не давалась легко».

Вспомним несколько знаковых для сборной Украины матчей. В том же Черноморске в 2004-м году наша команда принимала немок. Приблизительно на этом же этапе розыгрыша трофея. В составе команды Германии лучшей тогда была Марлен Вайнгартнер. Она не приехала. Так же, как и игравшие накануне в матчах своей команды Мартина Мюллер и Анка Барна. Стала ли та команда слабее? Возможно. Но сумела победить силами ее недавнего капитана Барбары Риттнер и совсем молодой еще Анны Лены Гренефельд.

В 2008-м году первый домашний матч сборной Украины в Харькове против Бельгии. Лидер гостей Жюстин Энен аккурат перед этой встречей завершила карьеру. И что, стало легче? Отнюдь нет. Янина Викмайер сыграла на максимуме. И наша звездная тогда пара сестер Бондаренко вырвала победу в решающей парной игре. В том же году в выездном матче с Италией не смогла сыграть лидер наших соперниц Флавия Пеннетта. А в 2009-м уже в матче плей-офф в Мар дель Плата лидер аргентинок Хисела Дулко. В Олбии мы проиграли, хоть и сопротивлялись серьезно. А в Аргентине был очень непростой стартовый матч, в котором Мария Корытцева в решающем сете одолела-таки Хорхелину Краверо. В общем, все матчи были довольно близкими. И уж точно не легкими!

Что будет на этот раз – нам не дано предугадать. Хочется надеяться, что до нервотрепки не дойдет. Сколько бы ни говорили, что японкам нечего терять, они выйдут нагло и смело добывать свои очки, но никто не отменял синдрома дебютанта. Эмоциональный перенапряг никогда не давал вдохновения. Он может лишить чувства самосохранения и сделать человека смелым и бесстрашным. Но дополнительных сил вряд ли придаст. Особенно на длинной дистанции.

Хочу пожелать нашей команде победы. И помнить о том, что победы легкими не бывают!

Всеволод Кевлич

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Юрий Штемберг, Sport.ua

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