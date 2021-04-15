Тренер Славии: «Нужно подойти к матчу так, будто нам нужна только победа»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

«Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа. Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается», - сказал Трпишовски.

Матч «Славия» – «Арсенал» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.