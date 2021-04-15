Тренер Славии: «Нужно подойти к матчу так, будто нам нужна только победа»

Индржих Трпишовски – о предстоящем ответном матче с «Арсеналом»

  • 15.04.2021 11:42
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Тренер Славии: «Нужно подойти к матчу так, будто нам нужна только победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Индржих Трпишовски

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

«Нам нужно подойти к этому матчу так, будто нам нужна только победа. Как будто не было первого матча. Когда вы рассчитываете на что-то другое или хотите добыть другой результат, это обычно плохо кончается», - сказал Трпишовски.

Матч «Славия» – «Арсенал» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

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Источник — УЕФА

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