СУРКИС: «На матч с Шахтером настраивать не надо. Будет обыкновенная игра»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался накануне дерби с донецким «Шахтером» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Будет обыкновенная игра между «Динамо» и «Шахтером». На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для «Шахтера», так и для нас», - сказал Суркис.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.