СУРКИС: «На матч с Шахтером настраивать не надо. Будет обыкновенная игра»

Президент «Динамо» – о предстоящем украинском классико

  • 15.04.2021 11:26
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СУРКИС: «На матч с Шахтером настраивать не надо. Будет обыкновенная игра»
© Футбол 1/2/3. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался накануне дерби с донецким «Шахтером» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Будет обыкновенная игра между «Динамо» и «Шахтером». На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для «Шахтера», так и для нас», - сказал Суркис.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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