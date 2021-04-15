СУРКИС: «На матч с Шахтером настраивать не надо. Будет обыкновенная игра»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался накануне дерби с донецким «Шахтером» в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.
«Будет обыкновенная игра между «Динамо» и «Шахтером». На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для «Шахтера», так и для нас», - сказал Суркис.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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