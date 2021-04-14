Шахтер – Динамо. Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура УПЛ

В субботу, 17 апреля, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на НСК «Олимпийский» матч 22-го тура УПЛ.



Букмекеры дают больше шансов донецкому клубу. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 2.07, на ничью - 3.55, поражение оценено в 3.45.

Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.85. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.04, ТМ2.5 – 1.78.



Матч начнется в 19:30 по Киеву. За пять туров до конца чемпионата «Динамо» опережает соперника на 7 очков в турнирной таблице УПЛ.