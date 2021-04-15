Реал впервые после ухода Роналду вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила «сливочным» выйти в полуфинал турнира.
Отметим, что мадридский клуб впервые вышел в полуфинал ЛЧ впервые после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.
За это время, с момента прихода Роналду в «Ювентус», туринский клуб ни разу не прошел дальше 1/4 ЛЧ.
В полуфинале «Реал» сыграет с «Челси».
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Источник — Opta
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