Реал впервые после ухода Роналду вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила «сливочным» выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что мадридский клуб впервые вышел в полуфинал ЛЧ впервые после ухода из клуба форварда Криштиану Роналду.

За это время, с момента прихода Роналду в «Ювентус», туринский клуб ни разу не прошел дальше 1/4 ЛЧ.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Челси».