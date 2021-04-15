Микель АРТЕТА: «Мы должны быть в полуфинале Лиги Европы»

Наставник «Арсенала» – о предстоящем ответном матче со «Славией»

  • 15.04.2021 10:50
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Микель АРТЕТА: «Мы должны быть в полуфинале Лиги Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против пражской «Славии».

«Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет.

Это очень важно для нас как для клуба. Дело не в нашем личном интересе, но в коллективном. Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях. У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Надо сделать все возможное, чтобы добиться этого», - сказал Артета.

Матч «Славия» – «Арсенал» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

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Источник — УЕФА

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