Унаи ЭМЕРИ: «У Динамо классные игроки. Они могут доставить проблемы»

Наставник «Вильярреала» уважает загребский клуб

  • 15.04.2021 10:28
  • 1475 просмотров
  • 4 комментария
Унаи ЭМЕРИ: «У Динамо классные игроки. Они могут доставить проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против хорватского «Динамо Загреб».

«Наша сила кроется в том, что мы уважаем соперника. Исходя из этого, мы можем думать, как развить успех первого матча. «Динамо» практически не проигрывало дома, поэтому нам было важно победить в Загребе. На групповом этапе они ни разу не уступили на выезде. Это говорит о том, что у них классные футболисты. Мы знаем, как они предпочитают играть. Если позволить им свободно пасоваться или проводить контратаки, они могут доставить проблемы», - сказал Эмери.

Матч «Вильярреал» – «Динамо Загреб» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.04.2021 10:57
    0
    Хотелось чтоб в финале встретились Аякс-ДинамоЗ. Но это почти нереально!
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 15.04.2021 10:50
    -1
    Михаил Степанов, 15.04.2021 10:43
    тьфу, блин...я спросонья подумал чего это он про киевлян...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.04.2021 10:43
    +2
    тьфу, блин...я спросонья подумал чего это он про киевлян...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 15.04.2021 10:30
    -2
    У який мікроскоп дивився турок?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.04.2021 10:43
    +2
    тьфу, блин...я спросонья подумал чего это он про киевлян...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.04.2021 10:57
    0
    Хотелось чтоб в финале встретились Аякс-ДинамоЗ. Но это почти нереально!
    Ссылка
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