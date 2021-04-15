Унаи ЭМЕРИ: «У Динамо классные игроки. Они могут доставить проблемы»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против хорватского «Динамо Загреб».

«Наша сила кроется в том, что мы уважаем соперника. Исходя из этого, мы можем думать, как развить успех первого матча. «Динамо» практически не проигрывало дома, поэтому нам было важно победить в Загребе. На групповом этапе они ни разу не уступили на выезде. Это говорит о том, что у них классные футболисты. Мы знаем, как они предпочитают играть. Если позволить им свободно пасоваться или проводить контратаки, они могут доставить проблемы», - сказал Эмери.

Матч «Вильярреал» – «Динамо Загреб» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.