В воскресенье, 18 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», судить ее будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:30.
«Колос» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в Ковалевке будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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