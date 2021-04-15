В воскресенье, 18 апреля, состоится матч 22-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», судить ее будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:30.

«Колос» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в Ковалевке будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».