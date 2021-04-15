В матче 17-го тура Второй лиги Украины А львовские «Карпаты» уступили «Карпатам» из Галича со счетом 1:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Хомченко (Карпаты Галич).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Бычек (Карпаты Львов).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Лебедь (Карпаты Галич).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Лебедь (Карпаты Галич).
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Источник — Sport.ua
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