ВИДЕО. Карпаты Львов в снегу проиграли Карпатам Галич

Состоялся матч Второй лиги между двумя «Карпатами» - Львов и Галич.
Несмотря на середину весны, командам пришлось играть в снегу, а победу одержали «Карпаты» Галич со счетом 3:1. Команда является одним из лидеров и претендует на выход в Первую лигу.
А вот «Карпаты» Львов остаются последними в таблице.
Вторая лига. Группа A, 17-й тур
Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:3
Голы: Бичек, 86 - Лебедь, 46, 57, Хомченко, 90+2
☃️ Львів - у сніговому полоні!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 14, 2021
На стадіоні "Сокіл" навіть арбітр Крістіна Козорог постраждала від складних погодних умов:)
🎥 "Карпати" (Львів) - "Карпати" (Галич), #другаліга pic.twitter.com/hWOJ7zxUda
Источник — Sport.ua
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