ВИДЕО. Карпаты Львов в снегу проиграли Карпатам Галич

Состоялся матч Второй лиги между двумя «Карпатами» - Львов и Галич.

Несмотря на середину весны, командам пришлось играть в снегу, а победу одержали «Карпаты» Галич со счетом 3:1. Команда является одним из лидеров и претендует на выход в Первую лигу.

А вот «Карпаты» Львов остаются последними в таблице.

Вторая лига. Группа A, 17-й тур

Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:3

Голы: Бичек, 86 - Лебедь, 46, 57, Хомченко, 90+2

