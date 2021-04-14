17-й тур
Карпаты Львов
1 : 3
14.04.2021, FT

ВИДЕО. Карпаты Львов в снегу проиграли Карпатам Галич

Львовская команда остается аутсайдером

  • 14.04.2021 16:12
  • 1965 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Карпаты Львов в снегу проиграли Карпатам Галич
© fckarpaty.com

Состоялся матч Второй лиги между двумя «Карпатами» - Львов и Галич.

Несмотря на середину весны, командам пришлось играть в снегу, а победу одержали «Карпаты» Галич со счетом 3:1. Команда является одним из лидеров и претендует на выход в Первую лигу.

А вот «Карпаты» Львов остаются последними в таблице.

Вторая лига. Группа A, 17-й тур

Карпаты Львов - Карпаты Галич 1:3
Голы: Бичек, 86 - Лебедь, 46, 57, Хомченко, 90+2
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.04.2021 16:56
    +1
    Нет чтобы руку подать, так начал еще претензии предъявлять.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 16:36
    0
    Настоящий джентельмен подал руку девушке..
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.04.2021 16:56
    +1
    Нет чтобы руку подать, так начал еще претензии предъявлять.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 16:36
    0
    Настоящий джентельмен подал руку девушке..
    Ссылка
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