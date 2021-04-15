КОНОВАЛОВ: «Победа над Днепром-1 – ключевая для Динамо в борьбе за золото»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Игра «Днепра» и «Динамо» вызывала у меня большие сомнения. Первый тайм показал, что «Днепр» - хорошая команда, но чуть-чуть во втором тайме не хватило. Был прекрасный стадион, хорошее поле, но отсутствие болельщиков на трибунах сыграло свою роль. «Динамо» все-таки набрало ход и припарковать уже вряд ли кто-то сможет. Чемпионский второй тайм? Думаю, да. Это была та ключевая игра, которая расставила точки над «і»», - сказал Коновалов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ключевая игра была когда шахта в большинстве заре проиграла.
Ключевая игра была когда шахта в большинстве заре проиграла.
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