КОНОВАЛОВ: «Победа над Днепром-1 – ключевая для Динамо в борьбе за золото»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игра «Днепра» и «Динамо» вызывала у меня большие сомнения. Первый тайм показал, что «Днепр» - хорошая команда, но чуть-чуть во втором тайме не хватило. Был прекрасный стадион, хорошее поле, но отсутствие болельщиков на трибунах сыграло свою роль. «Динамо» все-таки набрало ход и припарковать уже вряд ли кто-то сможет. Чемпионский второй тайм? Думаю, да. Это была та ключевая игра, которая расставила точки над «і»», - сказал Коновалов.