КОНОВАЛОВ: «Победа над Днепром-1 – ключевая для Динамо в борьбе за золото»

Специалист считает, что команда Мирчи Луческу уже не упустит шанс выиграть чемпионат

  • 15.04.2021 07:52
  • 547 просмотров
  • 2 комментария
КОНОВАЛОВ: «Победа над Днепром-1 – ключевая для Динамо в борьбе за золото»
© Sport.ua. Сергей Коновалов

Бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игра «Днепра» и «Динамо» вызывала у меня большие сомнения. Первый тайм показал, что «Днепр» - хорошая команда, но чуть-чуть во втором тайме не хватило. Был прекрасный стадион, хорошее поле, но отсутствие болельщиков на трибунах сыграло свою роль. «Динамо» все-таки набрало ход и припарковать уже вряд ли кто-то сможет. Чемпионский второй тайм? Думаю, да. Это была та ключевая игра, которая расставила точки над «і»», - сказал Коновалов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.04.2021 08:12
    0
    Брехня.
    Ключевая игра была когда шахта в большинстве заре проиграла.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.04.2021 08:06
    0
    Ключевая игра с Шахтером, Если Динамо не проиграет, то можно вручать им золотые медали сразу после матча!
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 15.04.2021 08:12
    0
    Брехня.
    Ключевая игра была когда шахта в большинстве заре проиграла.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 15.04.2021 08:06
    0
    Ключевая игра с Шахтером, Если Динамо не проиграет, то можно вручать им золотые медали сразу после матча!
    Ссылка
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