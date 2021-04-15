Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем ответном поединке против «Гранады»

  • 15.04.2021 07:18
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Гранады».

«Это еврокубковый четвертьфинал, «Гранаде» надо забивать. Мы видели ее матчи против «Барселоны» и «Реала» и знаем, как она опасна. Мы должны провести хороший матч и не позволять ей создавать моменты.

Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать. «Гранада» выложится без остатка. В футболе важно не сбавлять набранный ход», - сказал Сульшер.

Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 15 апреля, начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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