Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Гранады».

«Это еврокубковый четвертьфинал, «Гранаде» надо забивать. Мы видели ее матчи против «Барселоны» и «Реала» и знаем, как она опасна. Мы должны провести хороший матч и не позволять ей создавать моменты.

Мы заложили прочный фундамент, но надо побеждать. «Гранада» выложится без остатка. В футболе важно не сбавлять набранный ход», - сказал Сульшер.

Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 15 апреля, начало в 22:00.