ФОТО. Зидан снова на коне! Фотогалерея матча Ливерпуль — Реал

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» дома сыграл вничью с мадридским «Реалом» (0:0). Первый поединок завершился победой «Реала» со счетом 3:1. «Сливочные» под руководством Зинедина Зидана вышли в полуфинал турнира.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча «Ливерпуль» — «Реал».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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