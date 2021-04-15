НАЧО: «Люди говорили, что Реал — не фаворит в противостоянии с Ливерпулем»

Футболист «сливочных» доволен итогом противостояния с английской командой

  • 15.04.2021 05:13
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НАЧО: «Люди говорили, что Реал — не фаворит в противостоянии с Ливерпулем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник мадридского «Реала» Начо поделился впечатлениями о ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая позволила «сливочным» выйти в полуфинал турнира.

«Ливерпуль» напирал и заставлял нас отходить назад. Соперник создавал моменты, но мы отлично играли в обороне. Возможно, в атаке мы были не так хороши, как хотелось бы, но такой подход к игре абсолютно естественен, если имеешь задел 3:1 после первого матча.

Люди говорили, что мы не являемся фаворитами в противостоянии с «Ливерпулем», но теперь мы прошли очередного сильного соперника и шагнули в полуфинал. Мы уверены в себе и хотим дойти до финала.

Стараюсь делать свою работу на максимум. И этот сезон — лучший в моей карьере», — считает Начо.

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Источник — УЕФА

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