Джеймс МИЛНЕР: «Если не реализовываешь моменты — будешь наказан»

35-летний английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер подвел итоги вылета своей команды из 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило.

Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты.

Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде, но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило», — отметил Милнер.