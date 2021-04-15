ФОТО. Зинченко в полуфинале! Фотогалерея матча Боруссия Д — Манчестер Сити

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1. Первый матч тоже закончился победой «горожан» со счетом 2:1. Английская команда вышла в полуфинал турнира.
Полный матч в составе «Манчестер Сити» отыграл 24-летний украинский футболист Александр Зинченко.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею матча «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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