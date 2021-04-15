Зинченко о победе над Боруссией Дортмунд: «Полуфинал»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу «горожан» над дортмундской «Боруссией» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» вышел в полуфинал турнира.
«Полуфинал», — кратко прокомментировал Александр командную фотографию.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.
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