У Лунина нет шансов в Реале? Зидан расхвалил Куртуа

Наставник «сливочных» превосходно отозвался об игре бельгийского голкипера

  • 15.04.2021 03:43
  • 316 просмотров
  • 3 комментария
У Лунина нет шансов в Реале? Зидан расхвалил Куртуа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил 28-летнего вратаря «сливочных» и сборной Бельгии Тибо Куртуа после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0).

«То, что делает Куртуа — это нечто феноменальное. Это наш парень, наш вратарь», — заявил Зидан после матча.

В поединке с «Ливерпулем» Куртуа вышел в стартовом составе «Реала» и провел полный матч. Всего на счету Тибо 41 поединок за «сливочных» в текущем сезоне во всех турнирах, где он пропустил 37 мячей, 16 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

22-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, который матч с «Ливерпулем» провел в запасе, имеет в активе всего один поединок в Кубке Испании, где он пропустил два мяча. Похоже, что Зидан абсолютно не рассчитывает на Лунина, и украинскому вратарю придется искать себе новую команду.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 15.04.2021 04:18
    0
    В Метал Ярославского
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 15.04.2021 04:10
    +1
    «Схоже, що Зідан абсолютно не розраховує на Луніна, і українському воротарю доведеться шукати собі нову команду.» - якби не розраховував, не був би Андрій другим воротарем Реала. Автор, ау, Лунін в КОЖНОМУ матчі РЕАЛА - в заявці. РЕАЛА! В заявці!
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 15.04.2021 04:05
    0
    Є. Дай бог бєльгійцю здоров‘я міцного і прожити до 120 ти так років, але якби зара він десь на місяць травмувався чи короночку хапнув - по любому Лунін би довів, шо він не гірший. І Зюзю би не бздів час від часу (після того як Куртуа оклигає) Луніна в основі на деякі матчі ставити. Хоч якусь ротацію на тій позиції робити.
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 15.04.2021 04:10
    +1
    «Схоже, що Зідан абсолютно не розраховує на Луніна, і українському воротарю доведеться шукати собі нову команду.» - якби не розраховував, не був би Андрій другим воротарем Реала. Автор, ау, Лунін в КОЖНОМУ матчі РЕАЛА - в заявці. РЕАЛА! В заявці!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 15.04.2021 04:18
    0
    В Метал Ярославского
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 15.04.2021 04:05
    0
    Є. Дай бог бєльгійцю здоров‘я міцного і прожити до 120 ти так років, але якби зара він десь на місяць травмувався чи короночку хапнув - по любому Лунін би довів, шо він не гірший. І Зюзю би не бздів час від часу (після того як Куртуа оклигає) Луніна в основі на деякі матчі ставити. Хоч якусь ротацію на тій позиції робити.
    Ссылка
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