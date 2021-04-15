У Лунина нет шансов в Реале? Зидан расхвалил Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил 28-летнего вратаря «сливочных» и сборной Бельгии Тибо Куртуа после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:0).

«То, что делает Куртуа — это нечто феноменальное. Это наш парень, наш вратарь», — заявил Зидан после матча.

В поединке с «Ливерпулем» Куртуа вышел в стартовом составе «Реала» и провел полный матч. Всего на счету Тибо 41 поединок за «сливочных» в текущем сезоне во всех турнирах, где он пропустил 37 мячей, 16 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

22-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, который матч с «Ливерпулем» провел в запасе, имеет в активе всего один поединок в Кубке Испании, где он пропустил два мяча. Похоже, что Зидан абсолютно не рассчитывает на Лунина, и украинскому вратарю придется искать себе новую команду.