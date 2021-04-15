Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Манчестер Сити был определенно лучше»

17-летний английский полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем поделился впечатлениями от вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» на стадии 1/4 финала турнира.

«Я не думаю, что мы можем утешать себя своей игрой, ведь мы все равно не прошли дальше. Мы проиграли оба матча. «Манчестер Сити» был определенно лучше. Я поздравляю их, они были великолепны.

Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде. Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне. Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось», — считает Беллингем.