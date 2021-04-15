17-й тур
0 : 4
14.04.2021, FT

Перемога — Металл — 0:4. Видео голов и обзор матча

Харьковская команда добыла очередную крупную победу во Второй лиге

  • 15.04.2021 02:45
  • 35 просмотров
  • 1 комментарий
Перемога — Металл — 0:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Металл

В поединке 17-го тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» в номинально выездном матче разгромил «Перемогу» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Перемога» — «Металл» — 0:4
Голы: Нехтий, 8, Подлепенец, 24, Жо, 27, Рязанцев, 54

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Металл).
27' ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металл).
24' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
8' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Металл).
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Источник — ФК Металл

(1 голос)

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Комментарии
    futbolboss
      futbolboss, 15.04.2021 03:18
    0
    Ну і назва в клубу, типу "Перемога здобула перемогу..." чи "Перемога програла..."
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 15.04.2021 03:18
    0
    Ну і назва в клубу, типу "Перемога здобула перемогу..." чи "Перемога програла..."
    Ссылка
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