В поединке 17-го тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» в номинально выездном матче разгромил «Перемогу» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Перемога» — «Металл» — 0:4
Голы: Нехтий, 8, Подлепенец, 24, Жо, 27, Рязанцев, 54
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Металл).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металл).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Металл).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металл
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.